Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 07 februarie 2024 21:07 / Actualizat joi, 08 februarie 2024 00:08Marin Barbu, un nume inconfundabil in fotbalul romanesc, fost jucator la Steaua in anii '80, priveste cu destul de mult scepticism in directia celor de la FCSB.Dupa ce a urmarit primele trei meciuri ale ros-albastrilor din 2024, Marin Barbu s-a convins. Fostul antrenor, astazi in varsta de 65 de ani, asteapta investitii mult mai consistente din partea patronului de la FCSB si nu ... citeste toata stirea