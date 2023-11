Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 19 noiembrie 2023, 16:37 / Actualizat duminica, 19 noiembrie 2023 19:11Sergiu Radu, 46 de ani, campion cu Rapid in 1999, fost fotbalist cu peste 60 de aparitii in Bundesliga, ii face un amplu portret lui Eduard Iordanescu, selectionerul care a calificat Romania la primul Campionat European dupa o pauza de opt ani."Schija" e convins ca federalii au luat decizia potrivita in iarna anului trecut, cand Edi Iordanescu a fost instalat dupa impotmolirea ... citeste toata stirea