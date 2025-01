EXCLUSIV Ramas liber de contract, jucatorul din Superliga merge la revelatia sezonului din fotbalul romanesc

Articol de Cezar Titor - Publicat marti, 21 ianuarie 2025, 16:48 / Actualizat marti, 21 ianuarie 2025 17:38Lorand Fulop, 27 ani, ramas liber de contract dupa despartirea de FC Botosani, nu s-a inteles cu Gloria Buzau si este foarte aproape de o intelegere cu Csikszereda, liderul autoritar din esalonul secund.Fotbalistul a negociat cu formatia din Crang, insa cele doua parti nu au ajuns la un consens, iar fotbalistul aflat in vederile primei reprezentative U21 in urma cu mai multi ani, in ... citește toată știrea