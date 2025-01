EXCLUSIV Rapid a rezolvat cel mai discutat transfer al iernii * Fotbalistul lui Genoa vine in Romania

Articol de Eduard Apostol, Maria Olteanu - Publicat joi, 09 ianuarie 2025, 11:04 / Actualizat joi, 09 ianuarie 2025 12:20Transferul lui David Ankeye (22 de ani), atacantul celor de la Genoa, a intrat in linie dreapta. Desi la inceputul saptamanii mutarea parea in impas, din cauza accidentarilor din lotul italienilor, acum sursele GSP.ro confirma ca cele doua parti au batut palma, iar fotbalistul este asteptat in Romania peste 10 zile.Primul transfer pe axa Rapid - Genoa, de cand Dan Sucu ... citește toată știrea