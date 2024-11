EXCLUSIV Rapid de lux! Dan Sucu ii face toate poftele lui Marius Sumudica * Premiera in Romania: patronul va plati o avere

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 20 noiembrie 2024, 15:01 / Actualizat miercuri, 20 noiembrie 2024 15:35Rapid va merge in cantonamentul de iarna in Dubai (Emiratele Arabe Unite), in perioada 6-17 ianuarie 2025 si va avea trei amicale, cu Astana (Kazahstan), Riga (Letonia) si Suwon Bluewings (Coreea de Sud). Un stagiu de pregatire ce va costa peste 200.000 de euro.Anul 2024 se apropie de final, se joaca ultimele cinci etape din actuala editia de campionat, plus alte doua etape ... citește toată știrea