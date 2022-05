EXCLUSIV Rapid e OUT din cupele europene! GSP.ro a aflat motivarea deciziei FRF + Cine merge la barajul pentru Conference League

Articol de Viorel Tudorache - Publicat marti, 17 mai 2022, 11:50 / Actualizat marti, 17 mai 2022 13:25Rapid nu are nicio sansa sa mai joace barajul de Conference League, chiar daca Sepsi va castiga Cupa Romaniei! Invinsi cu 2-3 la Mioveni, giulestenii isi iau adio de la cupele europene, Adrian Mutu ratand astfel primul obiectiv important in Giulesti.GSP.ro a aflat in aceasta dimineata ca FRF a instiintat cluburile vizate in cursul zilei de azi, iar concluzia este ca desi regulamentul nu ... citeste toata stirea