Articol de Marius Margarit, Costin Stucan, Vlad Rosu - Publicat marti, 12 septembrie 2023, 10:06 / Actualizat marti, 12 septembrie 2023 10:30Unul dintre actionarii Rapidului, Victor Angelescu, a dezvaluit, in direct la GSP Live, ca formatia din Giulesti va oficializa, marti, transferul unui atacant. Din informatiile GSP, este vorba despre internationalul camerunez Kevin Soni (25 de ani), fotbalist legitimat ultima oara in Grecia, la Asteras Tripolis.Alb-visiniii mai au in acest moment un ... citeste toata stirea