Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu, Marius Margarit - Publicat luni, 17 iulie 2023, 18:58 / Actualizat luni, 17 iulie 2023 19:01Horatiu Moldovan (25 de ani), titular in poarta nationalei in partidele cu Kosovo si cu Elvetia, e dorit de Adrian Mutu la Neftchi Baku. Goalkeeperul are un pret de dumping pe care el l-a obtinut la negocierea pentru prelungirea contractului.Revelatia ultimilor doi ani de la Rapid poate pleca inainte de inchiderea acestei perioade de transferari. Horatiu Moldovan ... citeste toata stirea