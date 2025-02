EXCLUSIV Rapid plateste 500.000 de euro pentru mijlocasul din Superliga

Articol de Andrei Craitoiu, Laura Soica - Publicat luni, 10 februarie 2025, 10:12 / Actualizat luni, 10 februarie 2025 10:30Rapid are sanse foarte mari sa-l transfere azi pe mijlocasul francez Tidiane Keita (28 de ani), de la Petrolul. Dan Sucu va plati 500.000 de euro pentru fotbalistul care a ajuns in Romania in iulie 2024.Rapid si FCSB s-au "luptat" pentru mijlocas o perioada indelungata. Echipa lui Dan Sucu a castigat disputa pentru transferul definitiv al lui Keita.PLAY-OFFBasarab ... citește toată știrea