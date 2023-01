EXCLUSIV Rapid se desparte de un fotbalist * Semneaza astazi cu un alt club din Romania

Articol de Ovidiu Minea - Publicat marti, 24 ianuarie 2023, 09:36 / Actualizat marti, 24 ianuarie 2023 10:19Adus in urma cu un an de la gruparea maghiara Mezokovesd, varful slovac Jakob Vojtus (30 ani) este aproape de a pleca de la Rapid Bucuresti.Atacantul care a bifat cinci prezente in tricoul giulestenilor in acest sezon, fara gol marcat, este asteptat in aceasta seara la Iasi, pentru a semna cu Politehnica. Moldovenii sunt priviti ca mari favoriti la promovarea din Liga a 2-a, fiind pe ... citeste toata stirea