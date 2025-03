EXCLUSIV Rapid se muta din Giulesti in play-off! Anuntul facut in direct, dupa derby-ul cu FCSB: "Daca nu vom avea terenul suspendat"

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 03 martie 2025, 07:17 / Actualizat luni, 03 martie 2025 07:17Rapid a remizat duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, in derby-ul rundei #29 din Superliga, cu FCSB. Giulestenii au jucat pe Arena Nationala acest meci, din postura de gazde, si au sanse mari sa revina pe cel mai mare stadion al tarii in play-off.Cu doua runde inainte de finalul sezonului regulat, Rapid si-a asigurat calificarea matematica in play-off si va avea doua derby-uri, cu ... citește toată știrea