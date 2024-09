EXCLUSIV Rapidul i-a pus clauza anti-circ lui Sumudica! "Daca da drumul la derapaje, scoate banii!" * Ce amenzi sunt prevazute in contractul antrenorului

Articol de Justin Gafiuc - Publicat luni, 30 septembrie 2024, 17:08 / Actualizat luni, 30 septembrie 2024 17:10Sefii Rapidului au impus in contractul lui Marius Sumudica o clauza speciala menita sa tempereze elanul verbal si episoadele teatrale ale antrenorului. Totul pentru a pune la adapost imaginea clubului!Sumudica, antrenor la Rapid in primul mandat, isi da pantalonii jos la o conferinta de presa dupa un meci cu Unirea Urziceni, explicand ca e o replica la scandarile "Sumudica o are ... citește toată știrea