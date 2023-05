Articol de Marius Margarit - Publicat miercuri, 03 mai 2023, 14:16 / Actualizat miercuri, 03 mai 2023 15:26Surmenaj si oboseala cronica. Acesta este verdictul medicilor in cazul lui Rares Pop, pustiul de numai 17 ani al celor de la UTA, care a cazut pe gazon in meciul cu Hermanstadt. El are un program zilnic infernal: merge la scoala la 8:00, fuge la antrenament, revine la liceu, unde mai studiaza doua ore. Cu trei zile inainte de meciul cu Hermannstadt, el a mai avut un episod de ameteala la ... citeste toata stirea