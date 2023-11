Articol de Vlad Nedelea, Daniel Grigore - Publicat luni, 20 noiembrie 2023, 18:53 / Actualizat luni, 20 noiembrie 2023 19:01Eliminat in Israel - Romania 1-2, Valentin Mihaila (23 de ani) nu va fi disponibil pentru ultimul meci al campaniei de calificare la EURO 2024, marti, ora 21:45, cu Elvetia. Atacantul de banda intentiona sa ramana langa echipa si la meciul de maine, dar clubul de care apartine, Parma, l-a chemat inapoi in Italia!Doar 19 minute a jucat Valentin Mihaila in Israel - ... citeste toata stirea