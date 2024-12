EXCLUSIV Rasturnare de situatie! Transferul #1 al Rapidului este in aer * Ce s-a intamplat la negocieri: "Putem lua jumatate de milion de euro"

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 27 decembrie 2024, 17:32 / Actualizat vineri, 27 decembrie 2024 18:11Denis Ciobotariu (26 de ani), fundasul central al celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, reprezinta prioritatea in materie de transferuri pentru Rapid in aceasta iarna. Desi cele doua parti au fost aproape de un acord, mutarea a intrat in impas, cel putin pe moment.Conform surselor GSP, transferul lui Denis Ciobotariu de la Sepsi la Rapid este in cumpana in acest moment. Si aceasta ... citește toată știrea