Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 27 noiembrie 2023, 11:56 / Actualizat luni, 27 noiembrie 2023 13:28Claudiu Vaiscovici, 61 de ani, a fost contondent cu antrenorul rivalei, Elias Charalambous, dupa gestul acestuia de la derbysi a fost acid si cu Florinel Coman, dupa reactia acestuia: "Asa e cu echipele mici". Feed-back dinamovist: "Are noroc ca sunt altii slabi, FCSB nu are fata de campioana"Dinamo este penultima in Liga 1, acumuleaza esec dupa esec, 11 etape consecutive fara ... citeste toata stirea