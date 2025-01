EXCLUSIV Replica extraordinara a lui Zeljko Kopic cand a fost intrebat daca ar putea lucra cu patronul Gigi Becali

Articol de Eduard Apostol, Andrei Furniga (video) - Publicat miercuri, 01 ianuarie 2025, 10:05 / Actualizat miercuri, 01 ianuarie 2025 10:21Zeljko Kopic s-a amuzat atunci cand a fost intrebat daca ar putea lucra in viitor cu Gigi Becali. Totusi, a spus ca apreciaza evolutiile din Europa ale marii rivale, pentru ca FCSB reprezinta Romania pe continent.Zeljko Kopic, 47 de ani, este principalul artizan al metamorfozei lui Dinamo in 2024. "Cainii rosii" au intrat in 2025 de pe locul 3 al ... citește toată știrea