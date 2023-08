Articol de Remus Raureanu - Publicat marti, 22 august 2023, 17:28 / Actualizat marti, 22 august 2023 18:18Dan Leasa este noul sef al prim-divizionarei FC Voluntari. Deocamdata nu e clar care e postul ocupat de Leasa in organigrama, insa mutarea are repercusiuni importante in club.La FC Voluntari are loc o adevarata revolutie la nivel administrativ. Avansarea lui Dan Leasa in conducerea clubului vine intr-un moment nefast al gruparii ilfovene, doua infrangeri suferite in Superliga, 1-3 cu ... citeste toata stirea