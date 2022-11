EXCLUSIV "Richarlison sa ma sune!" * Secretele omului care a ingropat sperantele lui Dinamo: "Nu e un gol intamplator"

Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 27 noiembrie 2022, 09:51 / Actualizat duminica, 27 noiembrie 2022 10:12POLI IASI - DINAMO 1-0. Un derby cu multi nervi, in care Poli Iasi a facut un pas foarte mare spre play-off, iar "cainii" un urias pas inapoi in tentativa de a reveni in Liga 1 in 2023.Eurogolul lui Catalin Hlistei, din minutul 49, "foarfeca" din lateral, dupa centrarea lui Shayon Harrison, a facut diferenta. "Golul lui Hlistei a fost mai frumos decat cel al lui Richarlison! ... citeste toata stirea