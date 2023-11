Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 20 noiembrie 2023, 16:32 / Actualizat luni, 20 noiembrie 2023 18:18Remus Vlad, 77 de ani, capitanul lui FC Arges in 1972, anul in care echipa a cucerit campionatul si a invins Real Madrid in Cupa Campionilor, vorbeste despre potentialul actualei generatii de la nationala, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru GSP.ro. Fostul fundas a prins trei meciuri sub tricolor in anii '70, cand a infruntat Peru, Maroc si Uniunea Sovietica.Legenda ... citeste toata stirea