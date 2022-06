EXCLUSIV S-a intors la Bucuresti si vrea sa contribuie la promovarea lui Dinamo: "Ne-am inteles, mergem mai departe"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 23 iunie 2022, 07:29 / Actualizat joi, 23 iunie 2022 10:01Gabriel Moura (34 de ani) vrea sa continue la Dinamo. Fundasul dreapta brazilian isi va prelungi contractul cu formatia alb-rosie.Stirile negative abunda in dreptul echipei Dinamo in ultima luna, mai ales dupa retrogradarea "cainilor" in esalonul secund.Jucatorii au plecat, iar cei care au mai ramas sunt cu gandul la o despartire cat mai grabnica. Dinamo nu mai are stadion - teoretic, ... citeste toata stirea