EXCLUSIV S-au inteles! Sepsi il transfera pe unul dintre golgheterii ligii secunde * Avem toate detaliile mutarii

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 30 decembrie 2024, 13:48 / Actualizat luni, 30 decembrie 2024 16:14Sepsi Sfantu Gheorghe il va transfera in aceasta iarna pe unul dintre golgheterii ligii secunde, internationalul U19 Giovani Ghimfus, cel care a inscris sapte goluri pentru Concordia Chiajna in prima parte a sezonului. Cele doua cluburi au ajuns la un acord de principiu, iar intelegerea va fi parafata dupa 1 ianuarie, spun sursele GSP. Mijlocasul de 19 ani a impresionat in Liga 2, acum va