EXCLUSIV "Sa nu facem o inmormantare!" * Fostul portar al nationalei, discurs contra curentului dupa dezastrul cu Liechtenstein: "Nu trebuie sa dramatizam, dar acolo e o mare problema!"

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 08 iunie 2024, 19:17 / Actualizat sambata, 08 iunie 2024 19:22Nationala Romaniei s-a facut de ras in ultimul amical de dinaintea Europeanului, remizand pe teren propriu cu modesta Liechtenstein, locul 203 in clasamentul FIFA, scor 0-0. Luati la ochi de multi dintre oamenii de fotbal de la noi, "tricolorilor" le sare in aparare Andrei Speriatu, fost portar important al Romaniei in anii '70-'80.Romania s-a impiedicat de Liechtenstein in testul de ... citește toată știrea