EXCLUSIV Scandal imens la pauza in FCU Craiova - Poli Iasi: Leo Grozavu s-a dus peste arbitri si a fost oprit doar de fortele de ordine! Ce i-a facut "centralului" + reactia acestuia

Articol de Liviu Manolache, Sergiu Alexandru - Publicat marti, 27 februarie 2024, 17:34 / Actualizat marti, 27 februarie 2024 19:07Poli Iasi a jucat in repriza a doua a meciului cu FCU Craiova fara antrenorul Leo Grozavu (56 de ani) pe banca.Pauza meciului de la Craiova a fost una extrem de tensionata. A avut loc un scandal in drumul spre vestiare, iar protagonist a fost Leo Grozavu, antrenorul iesenilor.RAPIDRapid, pumn in gura presei! Bergodi n-a respectat embargoul si a intervenit ... citește toată știrea