Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat luni, 28 august 2023, 14:14 / Actualizat luni, 28 august 2023 14:42Dinamo n-a pierdut meciul cu Petrolul, a castigat un punct, insa s-a ales cu o problema majora si e pe cale sa piarda ceva ce a avut la dispozitie in acest start de sezon: arena unde a disputat jocurile in postura de gazda, Arcul de Triumf.Declaratiile dure facute de Ovidiu Burca si Andrei Nicolescu, la adresa modului in care s-a prezentat suprafata de joc la ... citeste toata stirea