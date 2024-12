EXCLUSIV Schimbare de plan la FCSB * Decizia lui Gigi Becali in privinta plecarilor anuntate

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 29 decembrie 2024, 16:16 / Actualizat duminica, 29 decembrie 2024 16:16FCSB se pregateste de transferuri in perioada de mercato ce urmeaza a se deschide in luna ianuarie. Dupa un an 2024 in care "ros-albastrii" s-au incununat campioni ai Romaniei si au performat pe plan international, in Europa League, Gigi Becali vrea sa imbunatateasca lotul pentru a cuceri din nou titlul.Juri Cisotti, mijlocasul italian care evolueaza de aproape patru ani la ... citește toată știrea