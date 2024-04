EXCLUSIV Schimbarea-CHEIE de la FCSB * Daniel Pancu atrage atentia: "Uitati-va acolo!". De ce NU are sanse de grupe europene: "Stiu hiba"

Articol de Mitica Docan - Publicat joi, 18 aprilie 2024, 11:21 / Actualizat joi, 18 aprilie 2024 11:40Daniel Pancu, selectionerul U21 al Romaniei, a vorbit la GSP Live despre situatia celor de la FCSB, club care pare desprins decisiv in lupta pentru titlu in Superliga.In varsta de 46 de ani, Pancu crede ca FCSB are, totusi, foarte mult de munca, daca vrea sa indeplineasca aspiratiile patronului: participarea in grupele unei cupe europene. Selectionerul de la tineret vede o mare hiba in ... citește toată știrea