EXCLUSIV Se intampla in Romania: clubul care lupta sa nu pice in Liga 3 a "tocat" 1,5 milioane de euro de la primarie in ultimul an!

Articol de Andrei Craitoiu, Ovidiu Minea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 29 aprilie 2022, 08:12 / Actualizat vineri, 29 aprilie 2022 08:23FC Brasov, o formatie care lupta sa nu pice in liga a treia, a consumat de-a lungul sezonului un milion si jumatate de euro de la primarie. Intr-o situatie similara e Poli Iasi.Romania contine un paradox in fotbal: exista cluburi foarte sarace in prima divizie, cu fotbalisti neplatiti, si sunt formatii bogate in esaloanele inferioare, unele care nici ... citeste toata stirea