Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 10 august 2023, 16:31 / Actualizat joi, 10 august 2023 17:12Cel mai ghinionist "caine rosu" din ultimul an, Antonio Bordusanu, 19 ani azi, a intrat in a doua saptamana de pregatiri cu echipa, sperand la o revenire urgenta si un restart in carieraAntonio Bordusanu este sarbatoritul zilei de azi pentru dinamovisti, tanarul crescut la Academia din Stefan cel Mare implinind 19 ani. Pe langa felicitarile de rigoare, tanarul mijlocas are si noi motive de ... citeste toata stirea