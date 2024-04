EXCLUSIV Se schimba macazul la CFR Cluj? Detalii de ultima ora despre situatia lui Adrian Mutu

Articol de Eduard Apostol, Adrian Duta - Publicat miercuri, 03 aprilie 2024, 11:14 / Actualizat miercuri, 03 aprilie 2024 12:08Adrian Mutu, antrenorul de la CFR Cluj, a declarat ca vrea sa demisioneze dupa umilinta suferita in fata Corvinului, scor 0-4, in Cupa Romaniei Betano. Din informatiile GSP, sunt sanse mari ca el sa continue pe banca ardelenilor. Mutu a vrut in primul rand sa traga un semnal de alarma prin declaratiile date."Ma simt umilit. Ma gandesc si voi anunta ce decizie iau. ... citește toată știrea