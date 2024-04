EXCLUSIV Sedinta de URGENEsA azi la Rapid * Numele lui Sumudica este printre favoriti: "E capabil sa scoata echipa din criza"

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 07 aprilie 2024, 12:56 / Actualizat duminica, 07 aprilie 2024 13:26A treia infrangere consecutiva in play-off, 1-4 cu CFR Cluj, a dinamitat lucrurile la Rapid. Conducatorii se tem ca in aceste ultime 7 runde echipa ar putea pierde si ultimul obiectiv din acest sezon, calificarea in cupele europene.Rapid a pierdut orice sansa la titlu, din Cupa Romaniei a fost eliminata din faza grupelor, iar acum mai are ca obiectiv doar obtinerea unui loc ... citește toată știrea