EXCLUSIV Sedinta la Rapid: ce i-a spus Sumudica lui Boupendza, dupa incidentele de la meciul cu Petrolul

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 01 decembrie 2024, 17:45 / Actualizat duminica, 01 decembrie 2024 18:14Aaron Boupendza a postat azi pe Instagram un mesaj pentru suporterii Rapidului, in care si-a cerut scuze pentru reactia pe care a avut-o la adresa fanilor prezenti in Giulesti la meciul cu Petrolul. Reactia acestuia a venit dupa ce fusese bagat in sedinta de conducerea clubului."O prestatie grea in ultimul meci. Pot si trebuie sa fac mai bine. Scuze pentru reactia mea, stiu ... citește toată știrea