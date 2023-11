Articol de Vlad Nedelea - Publicat miercuri, 01 noiembrie 2023, 11:18 / Actualizat miercuri, 01 noiembrie 2023 11:55Sepsi Sfantu Gheorghe a inceput excelent campionatul, a fost aproape de grupele competitiilor europene, insa totul s-a ruinat in doua luni. Formatia din Covasna a avut o serie de 6 meciuri pierdute in L1, iar ieri a cedat si in Cupa Romaniei, contra Corvinului, formatie de liga secunda. Sefii clubului au azi o sedinta cu jucatorii, antrenorul, patronul Dioszegi recunoscand ca ... citeste toata stirea