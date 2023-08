Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 22 august 2023, 17:53 / Actualizat marti, 22 august 2023 19:29Inaintea meciurilor cu Israel si Kosovo, ce pot fi capitale in ecuatia calificarii Romaniei la Euro 2024, Edi Iordanescu se teme pentru forma atacantului Denis Alibec (32 de ani), dupa ce acesta s-a transferat in Qatar, la o echipa mica, fara pretentii si fara obiective.Romania - Israel are loc pe 9 septembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Prima ... citeste toata stirea