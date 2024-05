EXCLUSIV Semneaza! Doua anunturi MARI la Petrolul, inaintea duelului de foc de la Iasi + o amenintare pentru Poli

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 11 mai 2024, 09:23 / Actualizat sambata, 11 mai 2024 09:23Claudiu Tudor, presedintele Petrolului, afirma ca echipa ploiesteana nu merge in excursie in Copou, pentru etapa cu Poli Iasi (duminica, ora 21:30) si a amintit un episod similar in sezonul precedent. "Lupii" sunt gata sa prezinte prelungirea acordului cu Gicu Grozav, deznodamantul negocierilor cu afaceristii turci, se incearca un ultim asalt pentru a-l convinge si pe Bart Meijers sa ramana ... citește toată știrea