EXCLUSIV Senzatia din Superliga, sub lupa unui important atacant roman: "Mai are ceva pe langa abilitatea din teren"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 16 decembrie 2024, 19:24 / Actualizat luni, 16 decembrie 2024 20:58Invitat la GSP Live Special, Ciprian Marica, fostul atacant al echipei nationale, i-a facut o analiza lui Vladislav Blanuta, "varful" de 22 de ani de la U Cluj.Blanuta a marcat o "dubla" pentru U Cluj cu Petrolul, scor 4-1, si a ajuns la 9 goluri in Superliga in acest sezon. E pe locul doi in clasamentul golgeterilor, la egalitate cu Selmani si depasit doar de Birligea, care are 10 ... citește toată știrea