Articol de Remus Raureanu - Publicat vineri, 18 august 2023, 13:52 / Actualizat vineri, 18 august 2023 15:03

Atacantul Mihai Roman II (31 de ani) si-a reziliat contractul cu FC Botosani.

Desi a jucat in toate cele 5 etape din acest sezon, marcand un gol, Mihai Roman II a terminat contractul cu echipa lui Valeriu Iftime, care urma sa expire in vara lui 2024.

Mihai Roman II a plecat de la FC Botosani

"Simt ca am nevoie de o schimbare si ca ...