EXCLUSIV Si-au luat Briceag * Fostul fundas de la FCSB face vizita medicala si semneaza cu noua echipa

Articol de Remus Raureanu, Marius Margarit - Publicat marti, 24 ianuarie 2023, 14:43 / Actualizat marti, 24 ianuarie 2023 14:47Marius Briceag (30 de ani) merge in Polonia, la Korona Kielce, locul 17 in campionat. Fundasul stanga de la U Cluj va efectua astazi vizita medicala, apoi va semna contractul.U Cluj vinde in Polonia. Fundasul Marius Briceag merge la Korona Kielce, locul 17, unde va fi coechipier cu mijlocasul ofensiv Ronaldo Deaconu.Briceag va efectua astazi vizita medicala si va ... citeste toata stirea