Italianul Andrea Compagno (27 de ani) a costat un milion si jumatate de euro si e golgheterul echipei, insa atacantul ar putea fi cedat in vara aceasta, pentru ca Gigi Becali e dezamagit de randamentul lui.FCSB isi va modifica lotul din nou in vara aceasta. Exista jucatori ale caror contracte vor expira in curand, asa ca situatia lor e clara: Omrani, Nikolov, ...