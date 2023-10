Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 30 octombrie 2023, 12:58 / Actualizat luni, 30 octombrie 2023 12:59Rodion Camataru, 65 de ani, nume urias din istoria Stiintei, analizeaza intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor "prapastia" in care Universitatea Craiova se afla in acest moment.In asteptarea noului antrenor, oltenii au facut un meci modest in fata Rapidului (0-2) si s-au indepartat zdravan de trioul fruntas. Universitatea sufera teribil de cateva etape, iar Rodion Camataru ... citeste toata stirea