EXCLUSIV Singur in Emirate * Titularul de la Rapid, "uitat" in Dubai! Ce s-ar fi intamplat la imbarcarea spre Romania

Articol de Andrei Craitoiu, Eduard Apostol, Adrian Duta, Carmen Dumitru - Publicat joi, 16 ianuarie 2025, 21:05 / Actualizat joi, 16 ianuarie 2025 22:39Alexandru Pascanu (26 de ani), fundasul central de la Rapid, nu se intoarce cu restul lotului in tara. El a ramas singur in Dubai, desi echipa giulesteana a plecat spre Romania si are programata aterizarea la ora 2:00.Scuza comuna invocata de mai multi oameni din club, sub protectia anonimatului, e ca Pascanu si-ar fi pus pasaportul in ... citește toată știrea