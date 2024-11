EXCLUSIV Singurul antrenor care are INTERZIS la Craiova! Razboi deschis cu Mihai Rotaru: "Nu doar ca ne-a fost propus, ne-a fost impus!"

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 01 noiembrie 2024, 13:37 / Actualizat vineri, 01 noiembrie 2024 15:16Costel Galca (52 de ani) are orele numarate la Universitatea Craiova, dupa ce echipa a pierdut 0-1 cu Metalul Buzau in Cupa Romaniei. In culise, patronul echipei, Mihai Rotaru, dar si oamenii lui de incredere au inceput cautarile pentru un nou antrenor. Numele interzis din prima si care nici nu are sanse sa prinda lista scurta: Edward Iordanescu, fostul selectioner al echipei ... citește toată știrea