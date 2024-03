EXCLUSIV Singurul columbian din fotbalul romanesc, reactie pentru GSP.ro: "Acesta va fi scorul!" * Cu cine si-a facut planuri de viitor

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 26 martie 2024, 08:30 / Actualizat marti, 26 martie 2024 09:39Jhon Mondragon, 29 de ani, fundasul celor de la CSM Slatina, a declarat pentru GSP.ro ce intrevede in perspectiva meciului Columbia - Romania, de marti seara, de la Madrid. Sud-americanul se simte de minune in tara noastra, are o iubita romanca, au planuri de casatorie in viitor.Singurul columbian din fotbalul romanesc la nivelul primelor doua ligi este fundasul Jhon Mondragon, 29 de ... citește toată știrea