EXCLUSIV Situatie complicata la FCU Craiova: Napoli a plecat in Italia fara sa semneze noul contract * Ce conditii pune Adrian Mititelu + Ce cere antrenorul

Articol de Viorel Tudorache - Publicat miercuri, 18 mai 2022, 08:42 / Actualizat miercuri, 18 mai 2022 08:50Nicolo Napoli a plecat in Italia fara sa semneze prelungirea contractului cu FCU Craiova, care expira la 30 iunie. Adrian Mititelu vrea performanta si clauze de reziliere, iar italianul cere transferuri pentru a duce echipa in play-off.Nicolo Napoli (60 de ani) si-a indeplinit obiectivul pentru care a fost adus, in ianuarie, la FCU Craiova, salvarea de la retrogradare. Antrenorul ... citeste toata stirea