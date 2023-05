Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat sambata, 27 mai 2023, 07:06 / Actualizat sambata, 27 mai 2023 07:25CFR Cluj a rulat atat de multi jucatori in sezonul acesta incat pe unii dintre ei i-a pierdut aiurea. Petrescu a pus rezultatele slabe din play-off si pe seama subtirimii lotului: "Cu Roger si cu Malele alta ar fi fost situatia, as fi avut solutii suficiente pentru toate posturile".Roger invoca in proces faptul ca a fost scos de pe lista cu lotul pentru ... citeste toata stirea