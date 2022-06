EXCLUSIV Sonya in Paris * Inca o jucatoare cu origini romanesti bate la portile tenisului de elita! Salt de 181 de locuri dupa Roland Garros: "E talentata, de perspectiva"

Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 09 iunie 2022, 12:20 / Actualizat joi, 09 iunie 2022 12:50Sonya Macavei, jucatoare americana cu origini romanesti, a participat in premiera la turneul junioarelor de la Roland Garros de anul acesta. In varsta de 18 ani, Sonya are parinti din Romania, insa locuieste si se antreneaza de mica in Statele Unite. Cei care o cunosc o descriu drept o junioara cu un potential real.In tenis, si nu numai, devin tot mai frecvente exemple ale unor sportivi ce au ... citeste toata stirea