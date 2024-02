EXCLUSIV Specialist in adictii, despre imaginile cu "Dodel" Tanase: "Una e sa fii cazut, alta e sa fii in depresie" * De ce spune ca episodul "poate fi o experienta valoroasa"

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 14 februarie 2024, 20:17 / Actualizat miercuri, 14 februarie 2024 22:52Viorel Roman, cunoscut psihoterapeut specializat in adictii, director executiv al Asociatiei "Aliat" pentru Sanatate Mintala, sustine ca imaginile tulburatoare cu fostul fotbalist Cristi Tanase scot la suprafata o suferinta evidenta, "un om aflat intr-un moment de viata sensibil, cu siguranta" a(Trade Mark)Terapeutul asteapta un dram in plus de empatie din partea societatii si ... citește toată știrea