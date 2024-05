EXCLUSIV Specialista "barajelor", pregatita sa faca surpriza cu echipa din Superliga: "Foarte multi ne cantau prohodul. Uitati atuul nostru!"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 14 mai 2024, 11:58 / Actualizat marti, 14 mai 2024 12:21Daca Csikszereda adopta o pozitie ceva mai precauta inaintea "barajului" cu Dinamo, CS Mioveni pare, in comparatie, mult mai increzatoare inaintea "dublei" cu FC Botosani de peste o saptamana. Argesenii au mai fost in trecut in aceasta postura si spera sa realizeze surpriza in fata moldovenilor.FC Botosani - CS Mioveni se joaca pe 17 mai, de la ora 20:00, in Moldova. Returul are loc pe 24 mai, la ... citește toată știrea