EXCLUSIV Spionaj pentru FCSB sau nepotism la Craiova? * Adus ca o supervedeta, se considera acum mazilit pentru a-i face loc in echipa lui Radoi junior!

Articol de David Marinescu - Publicat marti, 18 martie 2025, 11:36 / Actualizat marti, 18 martie 2025 11:42In urma meciului dintre FCSB si Universitatea Craiova, 1-0 in ultima etapa a sezonului regular, in staff-ul alb-albastrilor s-a produs o modificare: analistul video Marius Francisc a fost demis si inlocuit de fiul antrenorului Mirel Radoi, Denis (20 de ani).Inainte de FCSB - Universitatea Craiova, Mirel Radoi se arata increzator ca va putea profita de slabiciunile adversarilor: "Au in ... citește toată știrea