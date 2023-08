Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 01 august 2023, 17:27 / Actualizat marti, 01 august 2023 18:11Schimbarea formei de organizare a sectiei de fotbal de la CSA Steaua a intrat iar in impas si nu se va realiza pana la startul sezonului de Liga 2, astfel ca echipa din Ghencea nu va avea drept de promovare nici vara viitoare.Inca o lovitura pentru fanii Stelei, dupa ce FCSB a obtinut dreptul de a juca in Ghencea. Una anticipata de ceva vreme, in legatura cu schimbarea formei de ... citeste toata stirea